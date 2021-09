O responsável pelo Departamento de Desenvolvimento Imobiliário da Prefeitura de Rondonópolis, Édio Gomes da Silva, deve comparecer hoje (14), a partir das 9 horas, na Câmara Municipal, para esclarecer aos vereadores detalhes do projeto de lei de autoria do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) que prevê o aumento de alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que voltou a tramitar na Casa de Leis.

O chefe do Executivo insiste em alterar a Planta Genérica de Valores (PGV), alegando que é por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que aponta a necessidade da revisão.

