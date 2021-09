Rondonópolis não tem mais a vacina da Astrazeneca para aplicar as segundas doses. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, aproximadamente 2 mil pessoas deveriam receber segunda dose da Astrazeneca esta semana na cidade. A expectativa é de que o Município receba o imunizante ainda no decorrer dessa semana. Caso isso não ocorra, a Saúde irá analisar a possibilidade de aplicar a vacina da Pfizer como segunda dose para esse grupo.

O problema da falta de doses da Astrazeneca já foi relatado por vários estados e municípios brasileiros. Em alguns locais, como no Estado de São Paulo, as pessoas que aguardam a segunda dose da Astrazeneca começaram a receber a Pfizer ontem (13). Essa medida, conforme o Ministério da Saúde, é segura e garante a imunização.

O chefe do Departamento de Saúde Coletiva do Município, Paulo Padim, explicou que o atraso de alguns dias na aplicação da segunda dose não trará prejuízos na imunização dessas pessoas. Ele reforçou que assim que o Município receber novas doses da Astrazeneca irá convocar a população para receber a segunda dose.

Somente caso a cidade não receba remessas da Astrazeneca nos próximos dias é que será avaliada a possibilidade de utilizar a vacina da Pfizer para a segunda dose. “As pessoas que deveriam tomar a segunda dose da Astrazeneca esta semana podem ficar tranquilas, pois um pequeno atraso não causa problemas na resposta imune”, destacou.

De acordo com a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), que produz a vacina da Astrazeneca no Brasil, a previsão é que novas remessas começarão a ser enviadas ao Ministério da Saúde ainda esta semana. O atraso na entrega das doses ocorreu, conforme a Fiocruz, porque os lotes mensais de agosto do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), importado para a fabricação da vacina, só chegaram nos dias 25 e 30 do mês passado.

Como o processo de fabricação e controle de qualidade das doses demora cerca de três semanas, a liberação só deve ocorrer a partir desta semana. A última entrega da vacina Astrazeneca foi em 27 de agosto, quando 3,5 milhões de vacinas foram liberadas ao Ministério da Saúde.

BALANÇO DA VACINAÇÃO

Segundo dados do site LocalizaSUS, do Ministério da Saúde, Rondonópolis aplicou um total de 242.124 doses de vacina contra a Covid-19 desde o início da Campanha Nacional de Imunização. Até o momento, 165.494 pessoas tomaram pelo menos a primeira dose da vacina, que equivale a 84,56% do total estimado de pessoas a serem imunizadas na cidade com mais de 18 anos.

Com a segunda dose, mais dose única, 76.630 pessoas estão imunizadas em Rondonópolis. Esse montante equivale a 40,08% do total de pessoas com mais de 18 anos que deve ser imunizada no município.

VACINAÇÃO HOJE

Hoje (14), em Rondonópolis, devem ser imunizados com a segunda dose quem tomou a primeira dose da Coronavac até 31 de agosto, com a terceira dose os idosos com mais de 84 anos, e com a primeira dose os adolescentes com comorbidade e deficiência permanente com mais de 14 anos. Também pode receber a primeira dose na repescagem pessoas com mais de 18 anos que ainda não se imunizaram.

A segunda dose da Coronavac e a repescagem para maiores de 18 anos acontece na Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, das 8 às 20h.

Já a vacinação da terceira dose dos idosos e dos adolescentes com comorbidades e deficiência permanente ocorre nos postos de saúde do Conjunto São José, Cohab, André Maggi, Monte Líbano, Padre Rodolfo e Pedra 90, bem como em sistema drive thru na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). O atendimento nestes locais acontece das 8 às 10h30 e das 13 às 16h.