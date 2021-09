Um outro projeto de lei, de autoria do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), que prevê o aumento de alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), voltou a tramitar na Câmara Municipal.

Conforme o vereador Júnior Mendonça (PT), o chefe do Executivo insiste em alterar a Planta Genérica de Valores (PGV), alegando que é por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que aponta a necessidade da revisão.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ———— ————————————————————————————