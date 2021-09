A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Rondonópolis (DERF), em ação conjunta, realizaram no início da manhã de hoje, 11/09/2021, a maior apreensão de maconha do ano na região sul/sudeste do estado: mais de 600 quilos da droga. A apreensão ocorreu no Km 115, da BR-163, em Rondonópolis.

Segundo o relato, por volta das 07 horas, uma equipe da PRF, em ação integrada, após troca de informações com equipes da DERF, realizou fiscalização voltada ao combate ao tráfico de drogas.

Em patrulhamento na BR-163, nas proximidades do Km 115, sentido norte, foi dada ordem de parada para o automóvel Toyota/Etios, de cor prata, com placas do MS, que seguia sentido Rondonópolis, tendo em vista suspeita devido ao excesso de velocidade na via.

O condutor do veículo empreendeu fuga, desobedecendo às ordens dos agentes, sendo que em um dado momento jogou o veículo sobre a viatura da PRF, a qual freou bruscamente para evitar a colisão.

O veículo permaneceu parado sobre a via no sentido contrário de direção, sendo que, quando a equipe desembarcava para realizar abordagem, o condutor novamente empreendeu fuga e, a alguns quilômetros à frente, colidiu contra um barranco, abandonando o veículo e embrenhando-se na mata.

A equipe PRF realizou diligências com intuito de localizar o condutor do veículo, porém sem êxito. Ao inspecionar o veículo, foram localizados aproximadamente 640 Kg de substância análoga à maconha. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Rondonópolis.