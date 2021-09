A Polícia Militar fechou um estabelecimento comercial e prendeu diversas pessoas que estavam aglomeradas, na noite desta sexta-feira (10/09), em Rondonópolis. As pessoas foram conduzidos à delegacia por descumprimento aos decretos municipal e estadual de prevenção à Covid, além de infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

Segundo o relato da PM, as equipes que atuam na Operação Comando Móvel, durante patrulhamento, se depararam com a aglomeração no estabelecimento comercial na Coophalis, onde várias pessoas faziam uso de bebida alcoólica, em aglomeração, sem uso de máscara facial.

Mesmo com a chegada das guarnições, algumas pessoas permaneceram no local. Diante desses fatos, todas as pessoas foram conduzidas e devidamente notificadas via sistema de notificação e multas, e entregues na 1ª Delegacia de Polícia.

Vale ressaltar que o estabelecimento comercial também foi notificado pela Vigilância Sanitária.