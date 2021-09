A Polícia Militar fechou no fim da manhã de hoje (11/9) um ponto de aposta do jogo do bicho no bairro Jardim Iguaçu, em Rondonópolis.

A polícia conta que recebeu denúncia anônima de que em certo endereço estava ocorrendo jogos de azar (jogo do bicho). De pronto, uma guarnição começou a monitorar o local, onde constatou uma grande movimentação de pessoas entrando e saindo e carregando em suas mãos bilhetes aparentando ser comprovantes de jogo.

Diante dos fatos, a guarnição foi até a residência, verificando que o local funcionava como ponto de aposta. No endereço foram encontrados dinheiro, máquina de aposta, celulares e comprovantes de jogos.

A senhora responsável pelo ponto de aposta foi detida e encaminhada até a 1ª Delegacia de Polícia.