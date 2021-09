Eleita Miss Rondonópolis 2021, Ana Flávia Fernandes dos Reis Queiroz, aos 23 anos, pretende, com o título conquistado, participar e dar mais visibilidade a projetos sociais/voluntariado na cidade de Rondonópolis, seja envolvendo crianças e adolescentes ou animais abandonados. Essa foi a primeira vez que ela participou de um concurso de beleza.

Em entrevista ao A TRIBUNA, Ana Flávia contou que revolveu participar do concurso porque precisava de uma mudança na vida, pois estava muito na rotina do dia a dia. E atesta que o organizador do Miss Rondonópolis há 15 anos, o Ronaldo Dias, a ligou fazendo o convite para participar do evento bem no dia que estava pensando na necessidade dessa mudança.

Nascida em Rondonópolis e moradora do bairro Vila Santa Maria, a nova miss é analista de contas a receber de um hospital da cidade, sendo formada em Logística e Gestão Financeira. No concurso, ela ganhou R$ 10 mil pelo primeiro lugar, além de prêmios ofertados pelos patrocinadores, mas diz que ainda não tem planos para o dinheiro.

Além dos projetos sociais, Ana Flávia conta que pretende continuar no mundo de moda, beleza e afins. E, claro, vai se preparar para o Miss Mato Grosso, em seu caso a ser disputado em 2022 em função da pandemia.

“A expectativa é gigantesca, apesar de demorar um pouco, para trazer o título para nossa cidade. Pretendo fazer bonito!”, afirma ela, analisando que nunca se perde em participar de concursos como esse, sendo importante para acumular experiência de vida.

O CONCURSO

O concurso Miss Rondonópolis 2021 foi realizado e organizado pelo 15º ano por Ronaldo Dias, neste dia 6 de setembro, no Tulipas Buffet, seguindo os protocolos de segurança em função da Covid-19. Ana Flávia foi a vencedora; Letícia do Carmo, a segunda colocada; e Mickaelle Laini, a terceira colocada.

Ronaldo Dias atesta que o evento foi sucesso total, com um nível muito competitivo entre as 15 candidatas, que tiveram 15 dias de preparação para o concurso, incluindo aulas de oratória, maquiagem, passarela, penteado e coreografia, além dos ensaios. Elas representaram os mais diversos bairros da cidade.

O organizador ficou muito feliz com o potencial da vencedora. “Eu vejo essa nova miss como uma grande parceira para a gente ir forte para a disputa do Miss Mato Grosso novamente, no ano que vem”, avaliou.

Em função da pandemia, a ganhadora do Miss Rondonópolis 2020 disputa o Miss Mato Grosso em 2021.