As manifestações dos motoristas em Mato Grosso, praticamente, foram desmobilizadas nesta quinta-feira (9/9), restando apenas dois pontos de interdição parcial em rodovias federais, sendo um deles na BR-158, KM 0, em Confresa, e o outro na BR-163, no KM 1036, em Matupá. Nesses lugares o bloqueio é direcionado a parar apenas veículos de carga.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, em vários pontos de estradas federais, há concentrações de manifestantes, sem impedir a passagem de veículos. A Justiça Federal determinou ontem o fim dos bloqueios nas estradas no Estado. Em Rondonópolis, o movimento se dispersou desde a quarta-feira (8/9) após ação da PRF e PM.

A PRF ressaltou que está presente nos pontos com concentrações de manifestantes, como em Campo Verde e Primavera do Leste, para monitorar a manifestação, proteger a vida, negociar e garantir a mobilidade nas rodovias.

A Concessionária Rota do Oeste reforçou que, às 7h15 de hoje, não havia pontos com bloqueio por manifestantes no trecho da BR-163/364/070 sob concessão.