O projeto de lei do deputado Sebastião Rezende tramitava desde agosto de 2020 na Assembleia, dando o nome de “Rodovia Elmo dos Santos Bertinetti” à MT-040 no trecho compreendido da referida estrada entre o Distrito de Fátima de São Lourenço e o entroncamento da Rodovia MT-456, em Mimoso, com extensão de cerca de 77 quilômetros.

A luta pela concretização da estrada alternativa entre Rondonópolis e Cuiabá, através do Pantanal, a MT-040, teve mais uma importante conquista nesta quinta-feira (9/9). A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT) aprovou ontem, em segunda votação, o projeto de lei de autoria do deputado estadual Sebastião Rezende que nomina a MT-040 como “Elmo dos Santos Bertinetti”, médico e empresário rondonopolitano, falecido em 2017 e que foi o grande idealizador e defensor da implementação da referida rodovia.

“Não só o Rotary Club Rondonópolis reconhece e parabeniza o deputado Sebastião Rezende como também os municípios de Rondonópolis e Mimoso, através das suas lideranças, pois todos são conhecedores da dedicação e esforço dispensados pelo Dr. Bertinetti – como era carinhosamente tratado – para a idealização e concretização desse projeto. Foram inúmeras audiências realizadas com os governadores de Mato Grosso e ‘Estradeiros’ pela trilha da MT-040, liderados por ele, buscando a realização dessa importante rodovia, por quase duas décadas até a data do seu falecimento, em 09 de setembro de 2017”, escreveu o Rotary Club Rondonópolis em ofício destinado à Assembleia Legislativa, defendendo o projeto do deputado Sebastião Rezende.

Importante citar que, diante da intenção do deputado Wilson Santos em dar outro nome ao trecho, o Rotary Club Rondonópolis, sediado na Vila Birigui, fez uma reunião para discutir o assunto e decidiu pela elaboração de uma carta de apoio e defesa do projeto de lei do deputado Sebastião Rezende para nomear integralmente o trecho central da rodovia de “Elmo dos Santos Bertinetti”.

Contudo, o deputado Sebastião Rezende foi à tribuna da Casa e justificou que dar o nome de Elmo Bertinetti à rodovia é fazer justiça com quem efetivamente lutou para concretização dessa estrada, desde a época que a mesma era apenas uma trilha, bem como vem atender ao anseio do Rotary Club Rondonópolis e das populações de Rondonópolis e Mimoso.

A nomeação do trecho central da rodovia ganha ainda mais sentido agora porque o Governo do Estado anunciou a realização da licitação para contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de conclusão da pavimentação da MT-040. De acordo com o edital de licitação, serão pavimentados e restaurados 38,1 quilômetros em dois trechos da rodovia.

Além de ser uma rodovia turística, Rezende, que foi um grande defensor dessa homenagem ao Dr. Elmo Bertinetti, bem como lutou ao longo dos anos para que ela tivesse continuidade, reforça que a MT-040 em encurtar distância entre Rondonópolis e municípios pantaneiros como Mimoso, Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço.

DR. ELMO BERTINETTI

Elmo dos Santos Bertinetti foi quem teve a ideia de viabilizar, inicialmente, ainda nos idos anos 2000, o projeto da estrada, justamente entre Rondonópolis e Mimoso, visando contribuir para o turismo dessa região do Pantanal. Ele foi rotariano, presidente do Rotary Rondonópolis, governador do Distrito do Rotary e presidente do Comitê Pró-Rodovias, que também lutou pela duplicação da rodovia BR-364 entre as cidades de Rondonópolis e Cuiabá.

Além de presidir o Comitê Pró-Rodovias, Elmo Bertinetti era médico radiologista de formação, que foi pioneiro na área de radiologia em Rondonópolis e região. No ano de 1974, mudou-se para Rondonópolis, instalando a primeira clínica dessa especialidade na região. Na justificativa do projeto de lei, deputado Rezende aponta que Elmo Bertinetti foi um lutador incansável do asfaltamento da MT-040, mas que morreu sem ver essa sua luta lograr êxito.

Com essa aprovação pela Assembleia Legislativa, o projeto que nomeia o trecho central da MT-040 ficará dependendo agora apenas da sanção do governador do Estado, Mauro Mendes, o que é esperado por toda comunidade de Rondonópolis e do Pantanal, que agradece o engajamento e defesa nessa causa pelo deputado Sebastião Rezende.