A Prefeitura de Rondonópolis e a Caixa Econômica Federal (CEF) deram mais um passo para a formalização do contrato para captação de R$ 100 milhões em recursos do governo federal, oriundos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). O montante visa universalizar a pavimentação asfáltica no município complementada com projetos de urbanização.

O prefeito José Carlos do Pátio assinou simbolicamente o termo de aceito do financiamento nesta quinta-feira (09) em seu gabinete, visto que o processo corre digitalmente com a utilização de senha eletrônica. O superintendente da regional de Rondonópolis da CEF, Gilliard Beltroão, e o gerente-geral da CEF Rondonópolis, Wylton Serpa, estiveram presentes no ato de assinatura.

Os recursos, conforme repassou José Carlos do Pátio, servirão para obras de infraestrutura, especialmente pela possibilidade de universalização a pavimentação asfáltica, levando o benefício para praticamente toda a cidade. Outra parte, que corresponde à 25% do valor total, deve ser investido em obras de urbanização como praças, parques e espaços de lazer.

O contraturno das crianças vai ser outro setor que vai receber parte dos recursos, 5%, do Finisa. O objetivo é construir locais como quadras de esporte, pistas de caminhada e salas de aula de reforço escolar onde as crianças possam desenvolver atividades pedagógicas e esportivas no horário em que não estiverem nas aulas.