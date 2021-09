A Polícia Militar prendeu no fim da tarde de ontem suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em aplicar golpe com máquina de cartão de crédito em empresas de Rondonópolis. Os suspeitos trocavam as máquinas dos estabelecimentos por aparelhos programados por eles, visando a apropriação de valores.

Segundo informado, a PM foi solicitada pelos funcionários de um posto que fica no fim da Av. Bandeirantes. Chegando ao local foi informado que o estabelecimento havia sido vítima de estelionato, pois a máquina de cartão que se encontrava entre as máquinas do mesmo estabelecimento não era a de uso da empresa, logo a mesma tinha havido sido trocada.

O funcionário do posto informou que a troca ocorreu no momento em que o mesmo havia entregado a máquina para os suspeitos que estavam dentro de um veículo Celta, e que dentro do veículo tinha os três conduzidos e a menor apreendida, que realizaram a troca das máquinas sem que fosse percebido.

Em posse da placa do veículo e com informações do serviço de inteligência, foi localizado o endereço dos suspeitos, momento em que as guarnições da região da Vila Operária deslocaram para a residência e encontraram o veículo com as portas abertas e residência com o portão aberto.

Ao adentrar a residência, de imediato, foi encontrado todas as máquinas de cartão relacionadas, que seriam de diversos estabelecimentos comerciais que foram vítimas. Foram encontradas com os mesmos quatro porções de substância análoga a maconha. Segundo os vizinhos, era constante a entrada e saída de pessoas diferentes dentro da residência e que estas possivelmente compravam drogas na referida residência.

Foram localizados no bolso de um dos suspeitos, celulares que possivelmente seriam também produtos de crime, pois não apresentou nota fiscal, bem como os aparelhos caracterizam ser pertencentes a terceiros através das fotos na tela dos mesmos.