A Prefeitura de Rondonópolis começa amanhã (10/9) a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Os primeiros contemplados são os idosos acima de 90 anos que tomaram a segunda dose do imunizante há no mínimo seis meses.

O anúncio foi feito pelo prefeito José Carlos do Pátio, junto do secretário da Saúde, Vinicius Amoro, durante coletiva de imprensa realizada, no Palácio da Cidadania, nesta quarta-feira (8). “Primeiro, nós vamos vacinar os idosos acima de 90 anos”, disse o prefeito. A medida tem como objetivo manter os níveis de imunização, principalmente para quem tem mais idade.

A aplicação da terceira dose foi orientada pelo Ministério da Saúde para idosos com mais de 70 anos que receberam a segunda dose há mais de seis meses e em pessoas imunossuprimidas, após 28 dias da segunda dose.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que é necessário, porém, aguardar a convocação para se dirigir a um local de vacinação. Observa ainda que a ampliação da aplicação da terceira dose para estes públicos será de forma gradativa, condicionada ao recebimento de novas remessas de vacinas.

Para aplicar a dose adicional em idosos com 90 anos ou mais, a Secretaria Municipal de Saúde irá disponibilizar cinco pontos de vacinação: Centro de Saúde Cohab, Centro de Saúde Conjunto São José, ESF Pedra 90, ESF André Maggi e o posto instalado no campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). As vacinas serão ofertadas nestes locais das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.