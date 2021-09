Rondonópolis começará nesta sexta-feira (10/9) a vacinação de pessoas de 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente. É o começo da vacinação do público adolescente, de 12 a 17 anos, na cidade com a vacina da Pfizer.

A aplicação da primeira dose para as pessoas de 17 anos com comorbidades ou deficiência permanentes será na C.S Cohab, C.S São Francisco, ESF Serra Dourada, das 8h às 10h30 às 13h às 16h. Para se vacinar, será necessário apresentar comprovante médico.

Além disso, conforme já anunciado, a Prefeitura também começa amanhã a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Os primeiros contemplados são os idosos acima de 90 anos que tomaram a segunda dose do imunizante há no mínimo seis meses.