A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio da Polícia Militar, desobstruiu a BR 364/163, no Trevão, em Rondonópolis. Motoristas realizavam um ato em prol do governo, fazendo bloqueio apenas para veículos de carga seca.

Foi por volta de 12h10 desta quarta feira que equipes da PRF ocuparam o trecho e liberaram o trânsito para aqueles que queriam seguir viagem. O trânsito está liberado para todos tipos de veículos. Não houve confronto nem incidentes.

A tropa de choque da PM ficou incumbida de permanecer por certo tempo no local para manter a rodovia liberada para todos.

A manifestação com interdição parcial havia começado ontem, no dia Sete de Setembro, logo no começo da manhã.