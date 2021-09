A possível filiação do prefeito Zé Carlos do Pátio, no MDB, é tida como um primeiro passo para o prefeito de Rondonópolis disputar a sucessão estadual nas eleições de 2022.

Zé Carlos do Pátio, se filiado ao MDB, teria em seu grupo político duas prefeituras lideradas pelo partido, ou seja, a de Cuiabá que tem como prefeito o emedebista Emanuel Pinheiro e a de Várzea Grande que tem o prefeito emedebista Kalil Baracat.

No mês de março deste ano, o prefeito Zé do Pátio foi substituído do comando do SD no Estado pelo deputado federal Dr Leonardo Albuquerque, ao qual Pátio levantou bandeiras em todas as suas campanhas eleitorais na região e no Estado. Após este episódio, Pátio já foi convidado para se filiar no PSD, PTB e REDE.

Depois disso, Zé Carlos do Pátio esteve em Brasília para tratar da destinação de emendas parlamentares para Rondonópolis e, principalmente, se reunir com as lideranças nacionais do Solidariedade, para discutir a sua destituição do comando do partido em Mato Grosso. Mas não conseguiu reverter a situação.