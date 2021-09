Ao todo, são 13 leitos, sendo um deles com equipamentos de estabilização de pacientes. A medida emergencial foi tomada pela direção do hospital, segundo divulgado pela prefeitura, para dar mais dignidade e tratamento adequado para pacientes que precisam aguardar vagas no Regional, que se encontra com uma extensa fila.

“Disponibilizamos estes leitos para atender pacientes de ortopedia referenciados pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Mais uma vez, como o Estado não está cumprindo com o seu papel, o município tomou mais uma medida, que diria até de humanidade, para garantir a estes pacientes que aguardam por vagas para cirurgias no Hospital Regional um atendimento com mais dignidade e um tratamento adequado”, ressaltou a diretora do Hospital Municipal dr. Antônio Santos Muniz, Caroline Lima.

“O estrangulamento na realização de cirurgias de alta complexidade, como é o caso da ortopedia, no Hospital Regional, que é referência para o atendimento de pacientes de 19 municípios da região, tem levado a Prefeitura de Rondonópolis a assumir responsabilidades que, por lei, não são suas. No caso da ortopedia, por exemplo, o município, para amenizar o sofrimento da população, já ‘bancou’ com recursos próprios diversas cirurgias de pacientes em um hospital em Cuiabá”, informou o Paço Municipal por meio de sua assessoria.

“Mais uma vez, para melhor atender, o município está investindo recursos próprios na abertura dessa ala no Hospital Municipal exclusiva para pacientes da ortopedia, inclusive com a contratação de médico especialista e equipe de enfermagem específica para este setor”, assinalou Caroline Lima.

Caroline comentou ainda que esta ala exclusiva para pacientes de ortopedia terá uma entrada diferente do setor de atendimento da Covid-19. “Não terão qualquer contato. Têm entradas, equipes médicas e de enfermagem de atendimentos diferentes”, destacou.