Rondonópolis registrou mais um óbito pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Um homem, de 77 anos, faleceu na cidade no domingo (5). Ontem (6), também foram registrados mais 20 novos casos da doença na cidade. Os dados são do boletim epidemiológico da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde.

Ontem, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas estava em 45%, com 27 pacientes internados e 33 leitos disponíveis. Nas enfermarias públicas, a taxa de ocupação era de 17,6%, com 16 pessoas internadas.

Ao todo, 48 pessoas estavam hospitalizadas em Rondonópolis. Destas, 43 estavam em hospitais da rede pública e cinco pessoas na rede privada. Dentre as 48 pessoas, 40 eram residentes em Rondonópolis e oito moravam em outras cidades.

MATO GROSSO

Mato Grosso confirmou, nas últimas 24 horas, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), mais 11 óbitos em decorrência da Covid-19 e 338 novos casos da doença. No Estado, 13.557 morreram e 524.386 já se infectaram desde o início da pandemia. Há ainda em Mato Grosso, 503.924 pessoas recuperadas e 5.956 em isolamento domiciliar com o vírus ativo.

Ontem, no Estado, a taxa de ocupação das UTIs públicas era de 44,44%, com 228 pessoas internadas. Nas enfermarias públicas, 130 pessoas estavam internadas ontem, e a taxa de ocupação era de 20%.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (107.634), Rondonópolis (37.097), Várzea Grande (36.346), Sinop (25.155), Sorriso (17.838), Tangará da Serra (17.543), Lucas do Rio Verde (15.457), Primavera do Leste (14.505), Cáceres (11.467) e Barra do Garças (10.513).