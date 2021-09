O Decreto Municipal 10.294 instituiu o “passaporte da vacina” na cidade, que passou a ser obrigatório a partir do sábado (28). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as mais de 16 mil pessoas se vacinaram entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro.

A Prefeitura de Rondonópolis anunciou ontem (6) que vacinou 16.035 pessoas com mais de 18 anos com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 na repescagem realizada após o Município tornar a apresentação do comprovante de vacinação obrigatória para o acesso em qualquer estabelecimento público ou privado no município.

O chefe do Departamento Municipal de Saúde Coletiva, Paulo Padim, argumentou que o chamado “passaporte da vacina” fez com que o número de pessoas que buscou receber a primeira dose na última semana aumentasse consideravelmente, chegando a mais de 16 mil pessoas que receberam a vacina em apenas sete dias. “A média de vacinação foi maior do que vinha sendo registrada anteriormente na cidade”, afirmou.

Mesmo com a vacina disponível para maiores de 18 anos há cerca de um mês e depois de vários dias de repescagem realizadas, ainda havia na cidade um grande número de pessoas que não havia buscado um ponto de vacinação para receber a primeira dose. Com a instituição do “passaporte da vacina”, muitos acabaram se imunizando contra a Covid-19 na última semana. Para esta semana, a Prefeitura não incluiu repescagem no cronograma de vacinação.

ALTERAÇÃO

A Prefeitura alterou o cronograma de vacinação desta semana e, ao contrário do divulgado anteriormente de que não haveria vacinação no feriado, hoje (7), devem se vacinar com a segunda dose pessoas que receberam a primeira dose da Pfizer até o dia 15 de junho. Neste feriado, a vacinação acontece na Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde, com atendimento das 8 às 18h.

Na quarta-feira (8) a vacinação será retomada com a segunda dose para as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até o dia 26 de agosto. Para esse público, a vacinação acontece na Central de Vacinação, das 8 às 20h, na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) em sistema drive thru das 8 às 10h30 e das 13 às 16h. Ou ainda nos postos de saúde André Maggi, Pedra 90, Padre Rodolfo, Monte Líbano, Cohab e Conjunto São José. O atendimento nos postos de saúde será das 8 às 10h30 e das 13 às 16h.

Na quinta-feira (9), tem vacinação com a segunda dose da Pfizer para quem recebeu a primeira dose até 17 de junho. A imunização para esse público ocorre na Central de Vacinação, das 8 às 20h, na UFR em sistema drive thur das 8 às 10h30 e das 13 às 16h, bem como nos postos de saúde Cohab, Conjunto São José, Pedra 90 e André Maggi das 8 às 10h30 e das 13 às 16h.

Por fim, na sexta-feira (10), acontece a vacinação com a segunda dose da Pfizer para que tomou a primeira dose até o dia 18 de junho. Esse público deve se encaminhar para um dos pontos de vacinação: Central de Vacinação, das 8 às 20h, na UFR em sistema drive thur das 8 às 10h30 e das 13 às 16h, bem como nos postos de saúde Cohab, Conjunto São José, Pedra 90 e André Maggi das 8 às 10h30 e das 13 às 16h.

ASTRAZENECA

O Município também informou ontem que a aplicação da segunda dose da Astrazeneca será retomada somente na próxima semana. Diante da dúvida de inúmeras pessoas que aguardavam a vacinação da segunda dose da Astrazeneca para esta semana, a Secretaria Municipal de Saúde explicou que a data marcada na carteira de vacinação para a segunda dose da Astrazeneca é 84 dias após a aplicação da primeira dose, que é o prazo mínimo entre doses, recomendado para essa vacina, podendo esse prazo ser maior.

Portanto, a Saúde assegurou que a diferença de alguns dias para mais com relação a data anotada na carteira de vacinação não significa atraso na dose e nenhum prejuízo no ciclo de imunização das pessoas.