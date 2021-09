Informações dão conta do falecimento do agricultor Sérgio João Marchetti, 72 anos, um dos pioneiros do plantio de soja na região de Itiquira e Rondonópolis. O empresário era proprietário das Sementes Mônica e tinha negócios em Caxias no Rio Grande do Sul, onde teria falecido. Também possuía endereços na Bolívia, Colômbia e no estado de São Paulo.

As primeiras informações são de que empresário faleceu em Caxias do Sul vítima de falência múltipla dos órgãos, após ter problemas graves de saúde em decorrência de um grave acidente de moto na Bolívia.

Sérgio João Marchett, era acusado de ser um dos mandantes dos assassinatos dos irmãos Brandão Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo, em 1999 e 2000, respectivamente, em pleno centro de Rondonópolis. Em 2019, foi beneficiado pela prescrição do prazo de seu processo no caso e teve declarada extinta a sua punibilidade.

A decisão foi tomada pelos desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), Rui Ramos e Pedro Sakamoto, que acompanharam o voto da relatora, a juíza substituta Glenda Moreira Borges, em função da prescrição do prazo entre a denúncia do Ministério Público Estadual e a sentença de pronúncia, que determinou a realização de um júri popular.

A decisão que livrou Sérgio João Marchett foi tomada durante sessão do TJ, acatando a um recurso da defesa, que alegou já ter transcorridos mais de 10 anos entre o recebimento da denúncia e a pronúncia. Os crimes teriam sido motivados por disputa de terras e os irmãos Araújo foram executados a tiros.

Normalmente, o prazo para a prescrição processual para o crime de homicídio é de 20 anos, mas esse prazo caiu pela metade quando o réu tem mais de 70 anos, caso do empresário, que ficou livre sem que de fato tenha sido julgado pela Justiça.

OS CRIMES

Os crimes que vitimaram os irmãos Brandão de Araújo Filho e José Carlos Machado Araújo aconteceram em 10 de agosto de 1999 e 28 de dezembro de 2000, respectivamente, em plena região central de Rondonópolis, chocando a sociedade local.

As investigações da polícia apontaram para um crime de mando, conforme afirmou em depoimento o ex-cabo da Polícia Militar Hércules Agostinho, que assumiu ter cometido os homicídios juntamente com o ex-soldado da PM, Célio Alves de Souza, e acusou Sérgio Marchett e sua filha Mônica Marchetti como mandantes.