O primeiro jogo do União no mata-mata da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro será com a presença de público. O jogo será contra o Boa Esporte, de Varginha (MG), no próximo sábado (11-9), às 15h, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

O presidente do União, Reydner Souza, informou que os ingressos podem ser comprados por quem já tenha tomado ao menos primeira dose da vacina contra a Covid-19. No estádio, terá de fazer uso de máscara e evitar aglomeração.

O valor do ingresso será vendido a R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia. “O ingresso foi definido nesse valor devido às necessidades que o clube tem de ordem financeira, pois se passaram dois anos sem bilheteria e esse campeonato já tem quase quatro meses rodando. Nós precisamos arrecadar para manter as contas em dia”, justificou.

Nesse sentido, Reydner disse que é providencial que a torcida entenda os valores e colabore com o time, ainda mais considerando que uma vakinha virtual lançada recentemente não teve o resultado esperado.

Ficou definido que o VAR será implementado apenas na semifinal do campeonato.