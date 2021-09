Além da manifestação em frente ao Rondon Plaza Shopping, às 16h, Rondonópolis também terá outras manifestações em prol da liberdade e do governo do presidente Jair Bolsonaro neste feriado de Sete de Setembro, amanhã (terça-feira). Um deles ocorre no entrocamento das BRs 163 e 364, popularmente chamado de Trevão.

Motoristas prometem fazer uma paralisação no Trevão, a partir das 5h desta terça-feira. O movimento enviou um documento para a Polícia Rodoviária Federal informando que, a partir desse horário, eles vão iniciar o movimento, ocupando as margens da rodovia e o canteiro central, na região do Trevão.

Os organizadores prometem realizar o movimento de forma pacífica, sem bloqueio ou quebra-quebra. Segundo informado à PRF, não há previsão de nenhum bloqueio. Contudo, em algum momento isso pode ocorrer, mas não está previsto nenhum bloqueio na nossa região.

Dezenas de rondonopolitanos também se deslocaram, através de ônibus fretados, para a manifestação central deste Sete de Setembro no Brasil, que ocorrerá em Brasília (DF).