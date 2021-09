As obras de duplicação da travessia urbana da BR-364/163 em Rondonópolis foram feitas e deixaram para trás muitos trechos de vias marginais sem pavimentação, onde o mato, as erosões, a lama e a poeira se revezam ao longo do ano. Um desses trechos é entre o antigo aeroporto e o Anel Viário, na saída para Cuiabá, onde o acesso às empresas localizadas nas vias marginais é dificultado devido à falta de estrutura.

Foi entre 2011 e 2012 que o trecho entre o antigo aeroporto e o Anel Viário teve as pistas duplicadas, deixando as vias marginais no completo abandono. Ao longo dos anos, apenas alguns serviços de terraplenagem foram feitos para possibilitar o tráfego e o acesso às empresas. Desde então, os empresários às margens dessas vias marginais já fizeram muitas cobranças, mas até hoje não resultaram em nada.

Chama a atenção que dias atrás a Prefeitura anunciou que pavimentou trecho de via marginal da BR-364/163, no caso parte da Itrio Correa da Costa, após o viaduto da Avenida Presidente Médici. Contudo, as avenidas marginais na BR-364, saída para Cuiabá, continuam sofrendo com o mato e a lama na época da chuva. Muitas empresas estão nessas vias marginais não asfaltadas, especialmente prestadoras de serviços a caminhões.

Além de não ter vias marginais pavimentadas, o trecho da travessia urbana entre o antigo aeroporto e o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mesmo margeado por bairros, não tem iluminação pública, aumentando a insegurança dos usuários.

Sobre o problema das vias marginais, o Jornal A TRIBUNA questionou a Prefeitura que, por sua vez, informou que já foi feita pelo prefeito a solicitação para elaboração do projeto de drenagem e pavimentação desse trecho. No entanto, disse que ainda não há recurso destinado para a obra.