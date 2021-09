Com 83,7% das pessoas com mais de 18 anos vacinadas até a sexta-feira (3), Rondonópolis suspendeu realização de repescagem na próxima semana e divulga cronograma somente com aplicação de segundas doses das vacinas Coronavac e Pfizer.

Na segunda-feira (6), tem segunda dose da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 14 de junho. Esse público deve procurar um dos pontos de vacinação que irão funcionar na Central de Vacinação, das 8 às 20h, ou os postos de saúde Cohab, Conjunto São José, Pedra 90 e André Maggi. O atendimento nestes locais será das 8 às 10h30 e das 13h às 16h.

Na quarta-feira (8), devem receber a segunda dose as pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac até o dia 26 de agosto. Para esse público, a vacinação acontece na Central de Vacinação, das 8 às 20h, na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) em sistema drive thru das 8 às 10h30 e das 13 às 16h. Ou ainda nos postos de saúde André Maggi, Pedra 90, Padre Rodolfo, Monte Líbano, Cohab e Conjunto São José. O atendimento nos postos de saúde será das 8 às 10h30 e das 13 às 16h.

Na quinta-feira (9), tem vacinação com a segunda dose da Pfizer para quem recebeu a primeira dose até 17 de junho. A imunização para esse público ocorre na Central de Vacinação, das 8 às 20h, na UFR em sistema drive thur das 8 às 10h30 e das 13 às 16h, bem como nos postos de saúde Cohab, Conjunto São José, Pedra 90 e André Maggi das 8 às 10h30 e das 13 às 16h.

Por fim, na sexta-feira (10), acontece a vacinação com a segunda dose da Pfizer para que tomou a primeira dose até o dia 18 de junho. Esse público deve se encaminhar para um dos pontos de vacinação: Central de Vacinação, das 8 às 20h, na UFR em sistema drive thru das 8 às 10h30 e das 13 às 16h, bem como nos postos de saúde Cohab, Conjunto São José, Pedra 90 e André Maggi das 8 às 10h30 e das 13 às 16h.

BALANÇO

Conforme dados desta sexta-feira (3) do LocalizaSUS do Ministério da Saúde, Rondonópolis aplicou um total de 227.381 doses de imunizantes e 160.158 pessoas com mais de 18 anos já receberam pelo menos a primeira dose na cidade. Isso equivale a 83,7% da estimativa de público com mais de 18 anos a ser vacinado em Rondonópolis que segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES) é de 191.186 pessoas.

Com duas doses ou dose única, 67.223 pessoas foram vacinadas na cidade, ou seja, 35,1% do total do público vacinável com mais de 18 anos.

Ainda, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, entre o sábado (28) e a sexta-feira (3), cerca de 14 mil pessoas com mais de 18 anos se imunizaram com a primeira dose na repescagem que foi realizada na Praça dos Carreiros e na Central de Vacinação.