A Liquidaqui 2021, maior festa do varejo da região sul/sudeste do Estado, de 03 a 11 de setembro, conta com mais de 300 lojas participantes para a sua 17ª edição. Como em 2020, além de Rondonópolis, o evento vai acontecer em outros 20 municípios.

“A missão da Liquidaqui, acima de tudo, é impulsionar os bons negócios e, pensando nisso, conseguimos dar mais este reforço aos nossos empresários”, explica o presidente da CDL de Rondonópolis, Thiago Sperança.

Uma das grandes novidades desta 17ª edição da Liquidaqui será o canal de vendas online disponibilizado pelo hotsite oficial do evento (www.liquidaquiroo.com.br) a todos os lojistas participantes.

Pensando em conforto e segurança, o time da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) optou por melhorias no hotsite oficial que possibilitam lojistas e consumidores fecharem bons negócios pela tela do computador ou celular.

Ponto alto da Liquidaqui, o Show de Prêmios continuará realizando sonhos em 2021. Em sua 17ª edição, a campanha segue com os sorteios de um carro Renault Kwid modelo 2021, uma moto Yamaha YBR, 3 TV’s de 50’’ e 20 vales-compra no valor de R$ 500.

Como em 2020, o sorteio da Liquidaqui será transmitido ao vivo e contará, ainda, com uma mega surpresa, preparada especialmente para a festa de encerramento desta 17ª edição.

A cada R$ 50 em compras, o consumidor já adquire seu cupom para participar do sorteio. Basta preencher corretamente os dados e depositar nas urnas das lojas participantes da 17 ª edição da Liquidaqui. Importante que todo o cupom esteja devidamente preenchido, pois a campanha é certificada e os dados de cada cliente estarão devidamente protegidos.

Quem preferir participar da Liquidaqui comprando online também concorrerá ao show de prêmios. A cada R$ 50, o cupom será entregue em casa junto com o produto. Depois é só preencher e levar até uma das urnas das lojas participantes.

A Liquidaqui 2021 é uma iniciativa da CDL de Rondonópolis e tem o apoio da Prefeitura de Rondonópolis.