A Prefeitura de Rondonópolis já iniciou os preparativos burocráticos para abertura e construção de uma nova ligação para com o parque de exposições da cidade, bem como MT-270 e bairros da região, como o Alfredo de Castro. Será a Avenida Alfredo de Castro Araújo, que ligará o Anel Viário com a MT-383 e Avenida dos Estudantes.

Segundo a Prefeitura, a nova avenida custará R$ 5.073.579,61 – mais de cinco milhões de reais. O projeto prevê pavimentação em CBUQ, drenagem pluvial, canteiros e passeios públicos. A duração de execução do projeto é de seis meses depois de contratada a empresa.

A via sairá do Anel Viário, passando aos fundos do condomínio Royal Boulevard, da UFR e saindo atrás do parque de exposições. No meio do trajeto, haverá um acesso à Avenida dos Estudantes, passando ao lado do condomínio Unique Higienópolis.