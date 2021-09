Um levantamento junto aos dados de casos e óbitos de Covid-19 em 2021, no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde mostra que, até agora, agosto foi o mês com o menor número de infectados pela doença no ano em Rondonópolis. Já fevereiro foi o mês com o menor número de óbitos. Os dados apontam ainda que abril foi o mês mais letal da pandemia em 2021 e março teve o maior número de infectados.

Em agosto, mês com o menor número de casos, 2.041 pessoas se infectaram com a doença, média diária de 65,8 casos. Enquanto que março, mês com o maior número de infectados, registrou 3.530 casos, média diária de 113,8. Junho também registrou grande quantidade de casos, atrás somente de março, com 3.071 infectados, média de 102,3 casos por dia.

