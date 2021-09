A Azul Linhas Aéreas confirmou que irá operar durante a alta temporada, que vai de dezembro deste ano até janeiro de 2022, dois voos semanais conectando Maringá, no Paraná, e Rondonópolis. Para esse mesmo período, anunciou que Rondonópolis terá ligação direta com a praia.

Segundo a companhia, os voos para Maringá serão diretos e já podem ser adquiridos pelos clientes. A rota será realizada com aeronaves modelo Embraer, de 118 lugares. As informações são de que serão onze voos entre as duas cidades no período de 21/12 à 29/01/2022.