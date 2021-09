A Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis continua esperando do Governo do Estado a atualização dos valores pagos pelos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A situação tem prejudicado a instituição filantrópica, que sofre com déficits mensais.

O alerta foi feito pela representante do grupo SOS Santa Casa, empresária Tânia Balbinotti, que, em uma rede social, alertou que o governador Mauro Mendes não dá respostas à área da saúde e não paga adequadamente pelos atendimentos que o hospital realiza.

Conforme Tânia Balbinotti, faz dois anos que a Santa Casa Rondonópolis vem demonstrando para o governador Mauro Mendes que ele precisa atualizar as tabelas de remuneração pelos atendimentos prestados aos usuários SUS. “E nada acontece! Não diz sim e nem não. Simplesmente não responde! Os custos da saúde não param de subir. As tabelas estão com os mesmos valores de 2015!”, pontua.

Apesar de a Santa Casa Rondonópolis ter um custo baixo para o governo e mostrar através de dados auditáveis que faz mais com menos, a empresária pontua que ele não paga o que deveria. Nesse sentido, já foram várias as reuniões, inclusive com presença e o apoio de deputados estaduais e federais.

“Parece que o governador Mauro Mendes tem muita dificuldade em administrar a área de saúde como um todo, e também ainda não entendeu o que a pandemia trouxe de dificuldades para o hospital, lembrando que os procedimentos de alta complexidade são de responsabilidade do governador do Estado. Em Rondonópolis quem ampara o SUS é a Santa Casa e o Hospital Regional, que apresentam sinais de grande dificuldade, percebidos facilmente pelos pacientes de toda a região Sul/Sudeste”, externou.

“E se considerarmos que o Estado do Mato Grosso bate recordes de arrecadação de impostos, fica mais difícil ainda para o povo aceitar este aparente descaso. Estamos ainda à espera da resposta!”, finalizou Tânia.