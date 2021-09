Mais de 100 tabletes de maconha e skank (super maconha) foram apreendidos hoje (3/9) em uma ação conjunta da Polícia Militar na BR-364, próximo a entrada do Distrito Industrial Antigo. A droga, totalizando 128 invólucros, entre tabletes e porções menores, estava acondicionada no fundo falso da carroceria de uma caminhonete S-10.

A apreensão aconteceu após a troca de informações entre a Agência Regional de Inteligência (ARI) do 5º Comando Regional, com sede em Barra do Garças, e da ARI do 4º Comando Regional, com sede em Rondonópolis, com apoio da 14ª Companhia Independente de Força Tática e do 5° Batalhão de Polícia Militar de Rondonópolis (BPM).

As informações são de que o entorpecente vinha de Mato Grosso do Sul e seria distribuído nas cidades de Rondonópolis e Barra do Garças. Segundo pesagem feita pela Polícia Militar, os entorpecentes totalizaram cerca de 106 quilos. Ao todo, três pessoas foram presas na ação, as quais foram levadas para a primeira Delegacia de Polícia, no Centro. (Matéria atualizada às 9h29)