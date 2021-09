A Polícia Militar (PM), através do 4º Comando Regional e do 5° Batalhão de Polícia Militar de Rondonópolis (BPM), ambos com sede em Rondonópolis, deflagrou mais uma etapa da Operação Comando Móvel, desta vez atendendo a região central da cidade.

O lançamento da Operação Comando Móvel ocorreu a partir das 8h desta manhã, na Praça dos Carreiros, próximo à Avenida Amazonas, sendo aberto a toda comunidade, com o intuito de promover um policiamento de proximidade para elaboração das demandas locais de segurança pública visando o desenvolvimento de um policiamento ostensivo orientado para o problema.

Para realizar a operação, a PM reforça o policiamento na área atendida e se utiliza também de outras modalidades de policiamento, que permitem grande interação com a comunidade.

Vale lembrar que as edições anteriores da Operação Comando Móvel sempre tiveram bons resultados, com redução significativa dos índices de criminalidade.