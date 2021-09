Após o convite recebido do prefeito Zé Carlos do Pátio para assumir a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, que está sem um secretário titular desde o começo do ano, o vereador Investigador Gerson (MDB) informou ao A TRIBUNA que tem 90% de chance de aceitar a proposta.

Nas últimas semanas, o vereador Investigador Gerson estava avaliando se aceitava o convite. Nesse período, verificou as condições de trabalho da Secretaria de Transportes e Trânsito, bem como conversou com o prefeito se terá autonomia de atuação na pasta.

Nesta semana, por exemplo, Investigador Gerson disse que esteve na terça-feira (31/8) na Setrat, em uma reunião com a equipe, verificando o orçamento e as condições de trabalho. Na quarta-feira (1/9), ele teve uma conversa com o diretor da Ciretran, Carlos Nazário. Agora repassou que tem uma reunião marcada com a secretária Mara Gleibe, que vem respondendo interinamente pela Setrat.

Como faz parte da Polícia Civil, o vereador explicou que há ainda a parte burocrática para ser resolvida, caso assuma a Secretaria. Contudo, atestou que até a próxima semana vai anunciar oficialmente se aceita ou não o convite recebido.

Com a possível saída do Investigador Gerson da Câmara Municipal, sua vaga deve ser ocupada pela primeira suplente Mariúva Valentim Chaves (MDB).