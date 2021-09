As empresas que precisam do “socorro” da recuperação judicial devem buscar o auxílio legal disponível antes de esgotarem os recursos financeiros. Este alerta é do juiz Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, titular da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis e da Vara Regional de Recuperação Judicial e Falência.

“A nosso ver, essa situação representa o esforço demasiado dos empresários em manter a atividade empresarial sem socorrer-se do instituto da recuperação judicial; o que, na maioria das vezes, não se revela uma atitude das mais astutas e eficazes, na medida em que a empresa que prolonga excessivamente o momento de buscar o auxílio legal disponível, muitas vezes acaba esgotando os recursos dos quais dispunha para soerguer-se durante o tempo de trâmite do processo e, desta forma, quando tardiamente busca a recuperação, geralmente já não dispõe de condições financeiras suficientes para assegurar a sua viabilidade econômica, motivando o indeferimento do processamento da recuperação judicial ou dando causa à posterior convolação desta em falência”, explica o magistrado.

Seguramente, a medida mais proveitosa que a empresa que se vê inserida em um momento inicial de crise econômica poderia adotar, seria valer-se de imediato do uso do instituto da recuperação judicial, enquanto ainda dispõe de recursos que podem ser empregados no processo de soerguimento, mantendo regularmente a atividade empresarial enquanto usufrui dos benefícios advindos do procedimento recuperatório. Assim, como juiz titular da Vara Regionalizada de Recuperação Judicial e Falência, nossa atuação à frente de tais procedimentos, ao longo desses anos, nos permite afirmar que uma das principais recomendações para os empresários superarem um momento de crise trata-se da tomada de decisão”, acrescentou Renan do Nascimento.

O juiz ressalta que as empresas que, já no início de uma crise, quando ainda possuem força produtiva e viabilidade econômica, tomam a decisão de ingressar com pedido de recuperação judicial, muito mais fácil conseguem obter sucesso no processo de soerguimento, logrando êxito em se recuperar.

”Por isso, cremos que a melhor recomendação a um empresário que se veja envolto em uma situação de crise é buscar, com prioridade e urgência, o auxílio que a legislação lhe oferecer para superar a dificuldade econômica e preservar a sua empresa, completa o juiz.

A Vara Regionalizada de Falência e Recuperação Judicial de Rondonópolis tem a competência para o processamento dos pedidos de recuperação judicial e falência que abrange, além da comarca de Rondonópolis, os seguintes municípios: Pedra Preta, Itiquira, Guiratinga, Alto Garças, Alto Araguaia, Alto Taquari, Primavera do Leste, Jaciara, Juscimeira, Dom Aquino, Campo Verde, Poxoréu, Paranatinga, Barra do Garças, Novo São Joaquim, Nova Xavantina, Campinápolis, Água Boa, Canarana, São Félix do Araguaia, Porto Alegre do Norte, Vila Rica, Querência e Ribeirão Cascalheira.