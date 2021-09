O juiz de Direito Renan C. L. Pereira do Nascimento informou que os cartórios extrajudiciais e o Fórum da Justiça do Estado de Mato Grosso em Rondonópolis não são obrigados a cobrar comprovante de vacina contra Covid-19 para ingresso de pessoas nos referidos recintos. O entendimento foi exposto em consultas feitas por representante de um Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis e por uma promotora estadual de Justiça.

Conforme Renan Pereira do Nascimento, que é o diretor do Fórum da Comarca, a obrigatoriedade prevista no decreto municipal 10.294/2021, que tornou obrigatória a apresentação de comprovante de vacina contra a covid-19 para ingressar em qualquer estabelecimento no território municipal, não se aplica ao Poder Judiciário Estadual.

Para isso, o magistrado se vale da Lei Federal número 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e o Decreto Federal número 10.282/2020, que regulamenta a Lei Federal mencionada, que assevera que os Poderes Judiciário e Legislativo, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública definirão suas limitações de funcionamento.

“Logo, a competência para definir qualquer limitação ao funcionamento dos Cartórios Extrajudiciais, em se tratando esses de serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, nos termos do artigo 236 da Constituição Federal, é do poder autorizador, quer seja, Poder Judiciário”, escreveu.

“Encaminhe-se essa decisão a todas as serventias da Comarca, bem como ao excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo Municipal, na pessoa do procurador-geral do Município, para conhecimento e providências e ao coordenador da Vigilância Sanitária Municipal para conhecimento”, fez constar sobre a decisão envolvendo os cartórios extrajudiciais.