A Câmara Municipal aprovou, em segunda votação, o projeto de lei que cria a autarquia do transporte público municipal. O projeto, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado com duas emendas. Uma prevendo que os nomes indicados para os cargos da diretoria passem por sabatina na Câmara e outra para que a autarquia tenha um representante no conselho deliberativo do transporte. As emendas são de autoria do vereador Subtenente Guinancio (PSDB).