A programação alusiva à Festa da Padroeira da Paróquia Catedral Santa Cruz está em pleno andamento, movimentando os fiéis com atividades inicialmente religiosas e que se encerrarão com o tradicional churrasco de confraternização, no dia 19 de setembro próximo. Vale explicar que a Catedral da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga está na Paróquia Santa Cruz.

Para divulgar a programação, os comerciantes Ademir Gonsales Junior e Mário Nei Ghisleni, da comissão organizadora do grande churrasco da festividade, estiveram na redação do A TRIBUNA.

As atividades começam com a parte religiosa, sendo a primeira delas a Cruz Peregrina nas comunidades, em andamento desde o mês de julho deste ano.

A próxima atividade será a Novena da Santa Cruz, contando cada dia com a presença de um padre diferente da Diocese, sempre às 19h, na Catedral Santa Cruz. A novena começa na próxima segunda-feira (6/9), com o Padre Ademilson, continuando na terça-feira (7/9) com o Padre Arthur e na quarta-feira (8/9), com o Padre Sérgio. Depois, na quinta-feira (9/9), será com o Padre Rafael; na sexta-feira (10/9), o Padre Erivelton; no sábado (11/9), o Padre Marcos; no domingo (12/9), o Padre Jefferson; na segunda-feira (13/9), o Padre Gunther; e, finalizando a novena, na terça-feira (14/9), o Padre José Eder.

No Dia da Exaltação da Santa Cruz (14/9), após a novena, haverá uma grande carreata pelas ruas centrais da cidade, também estando aberta a participação de toda população. Vale informar que as missas e novenas também são transmitidas pelas redes sociais da Paróquia Santa Cruz.

“A Festa da Padroeira da Paróquia Catedral Santa Cruz é um ato de fé, em que se procura fazer um momento de reflexão sobre a nossa vida aqui na terra, almejando a santidade de cada um. Através das orientações dos nossos sacerdotes, nós, cristãos, procuramos alcançar esse objetivo. A festa vem congregar todos os paroquianos em torno desse momento religioso e também de confraternização”, externou a comissão organizadora da festividade. Veja em box nesta página a explicação do pároco José Eder sobre a celebração da Santa Cruz.

PARTE SOCIAL

A parte social da festa será encerrada com o Tradicional Churrasco da Santa Cruz, no dia 19 de setembro, um domingo, entre as 10h e 14h. Neste ano, devido à pandemia, o churrasco ocorre em um modelo diferenciado, somente com entrega pelo sistema drive thru. Três pontos de entrega serão montados para facilitar a vida dos participantes, sendo na Avenida Frei Servácio, na Rua Dom Pedro II e na Rua João XXIII.

O cardápio do churrasco será carne, linguiça, arroz, caldo, mandioca e farofa. O valor individual é de R$ 30,00, com ingressos à venda com os membros e secretaria da paróquia, em parceria com os membros das comunidades da paróquia. A renda do evento será destinada à manutenção das despesas paroquiais e ações de evangelização. “Convidamos toda sociedade de Rondonópolis para que possa estar prestigiando nossa festividade”, externaram Ademir e Mário Nei.