Os novos vereadores eleitos e aqueles que conseguiram se reeleger no pleito eleitoral de 15 de novembro do ano passado, e até hoje impedidos de contratar seus assessores parlamentares, devido a uma determinação judicial provocada pelo Ministério Público Estadual (MPE), que exige uma equiparação entre o número de cargos de concurso e de cargos de contratados, a Câmara Municipal começou discutir um projeto de Lei, de autoria do próprio Poder Legislativo, que altera a Lei Municipal de nº 7.000, de 15 de dezembro de 2011, que trata da estrutura administrativa e funcional da Casa de Leis.

A proposta prevê a volta de assessores e chefes de gabinetes, não na estrutura que era no passado de nove servidores comissionados, mas sim em uma nova estrutura enxuta apenas com um chefe de gabinete e dois assessores externos, para cada um dos 21 vereadores.

O projeto prevê a extinção de cargos comissionados e suas respectivas vagas de Assessor Parlamentar, de Assessor de Fiscalização de Obras e de Chefe de Setor de Fiscalização de Obras tratados na lei municipal de nº 7.000 de 2011 e com isso fica criado o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar Externo, e altera-se a estrutura do cargo comissionado de Chefe de Gabinete mediante adequações das atribuições e a exigência do requisito de escolaridade para nível superior completo.

Na justificativa do projeto, consta que a proposta tem o objetivo de realizar o funcionamento e organização dos gabinetes parlamentares sendo suas atividades internas e/ou externas para o bom desempenho das funções legislativas, prestando os auxílios necessários para desenvoltura dos trabalhos dos vereadores para a população.

Atualmente, existe uma ação civil pública que determinou a realização do concurso público e a exoneração dos ocupantes dos cargos em comissão com finalidades fins, ficando excluídos os dois cargos da Lei 7.000/2011 (Assessor Parlamentar, de Assessor de Fiscalização de Obras e de Chefe de Setor de Fiscalização de Obras). “Assim é valido consignar que os cargos de assessores e chefes de gabinetes passaram por reformulações, atribuições e tiveram uma diminuição significativa, do total de 168 comissionados lotados nos gabinetes, passam para a quantidade de 66 comissionados, perfazendo uma diminuição de cargos em 102 (cento e dois)”, diz um trecho do projeto.