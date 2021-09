Policiais penais do plantão, do expediente e os que estavam em folga realizaram a Operação Pátria Amada na Penitenciária Major PM Eldo de Sá, a Mata Grande, em Rondonópolis, no dia 1º de setembro, no intuito de retirar materiais ilícitos das celas.

Na quadra da unidade, os policiais interceptaram um drone que havia descarregado um pacote com uma porção grande de substância aparentando ser maconha. Em seguida, o drone alçou voo e, de imediato, uma equipe se deslocou em uma viatura atrás dos suspeitos. No entanto, os indivíduos, que estavam em uma motocicleta, fugiram em alta velocidade pela MT-130, que liga Rondonópolis a Poxoréu.

Foi realizada então uma revista minuciosa em todas as celas e pertences dos recuperandos. Foram apreendidos 11 celulares, quatro fones de ouvido, três carregadores, dez baterias, um chip, uma porção grande de substância aparentando ser maconha e sete porções médias de substância aparentando ser maconha.

“A operação transcorreu na mais perfeita ordem, não havendo qualquer intercorrência. Esse tipo de ação se faz necessária, sendo um procedimento de praxe, ancorada nos princípios da Lei de Execuções Penais, Procedimento Operacional Padrão e demais regramentos jurídicos. Retiramos os ilícitos daqueles que tentam infringir a ordem e a disciplina, e oportunizamos a ressocialização àqueles que desejam uma mudança de vida através do estudo e do trabalho digno”, disse o diretor da Mata Grande, Ailton Ferreira.