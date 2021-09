Os vereadores de Rondonópolis caminham para ter direito ao recebimento de 13º salário no valor de R$ 10 mil. Eles aprovaram em primeira votação projeto de resolução que institui esse benefício na Câmara Municipal de Rondonópolis. Agora o projeto necessita de ser aprovado em segunda votação para ser validado, o que deve ocorrer na próxima quarta-feira (8/9).

O referido projeto é de autoria dos 21 vereadores, recebendo a assinatura de todos eles. Contudo, na primeira votação, o projeto não teve a votação dos vereadores José Felipe Horta e Marildes Ferreira porque eles não estavam em plenário. O vereador Roni Magnani, por ser o presidente da Casa, também não precisa dar o voto.

Segundo explicado pelos vereadores, o benefício não onera o Município, pois será pago com os recursos do próprio duodécimo da Câmara Municipal, já tendo portanto previsão orçamentária. Eles apontam que o benefício também é legal e constitucional, sendo instituído em várias Câmaras de Vereadores do País. Além do mais, apontam as dificuldades de atuação diante da impossibilidade atual de contratação de assessores parlamentares.

O 13º salário será pago aos vereadores em dezembro de cada ano. Atualmente, os vereadores recebem salário no valor de R$ 10 mil e verba indenizatória também no mesmo valor, sendo esta sem desconto algum.