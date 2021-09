Conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, Rondonópolis não teve nenhuma morte por Covid-19 ontem (1/9) e hoje (2/9). Assim, o número de óbitos pela doença na cidade permanece em 923.

O município de Rondonópolis teve 142 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Boletim Epidemiológico. Neste período, o número de casos da doença passou de 36.909 para 37.051. Por outro lado, 35.459 pessoas se recuperaram da doença desde o começo da pandemia.

A taxa de ocupação das UTIs para Covid nos hospitais em Rondonópolis segue baixa. O Hospital Regional tem 14 vagas (taxa de ocupação de 53,3%) e a Santa Casa tem 11 vagas (taxa de ocupação de 45%).

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (107.115), Rondonópolis (37.051), Várzea Grande (35.776), Sinop (24.975), Sorriso (17.786), Tangará da Serra (17.500), Lucas do Rio Verde (15.414), Primavera do Leste (14.462), Cáceres (11.435) e Barra do Garças (10.506).