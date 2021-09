Frequentadores do Horto Florestal de Rondonópolis continuam fazendo cobranças para que o espaço receba melhorias e manejo adequado. As reclamações se repetem e dão conta de que o local está praticamente abandonado e a situação estaria pior após a reabertura que ocorreu há pouco mais de um mês. O Horto Florestal permaneceu fechado ao público por vários meses em função da pandemia.

Ela também destacou a necessidade de que sejam adotados manejos adequados para evitar danos à vegetação. “Um exemplo é o manejo das folhas secas. É comum que as árvores do cerrado soltem as folhas, porém quando se faz o manejo é preciso estar atentos como o de evitar que as folhas fiquem amontoadas, o que neste período de seca pode até gerar incêndios”, argumentou.

Valéria também apontou que o Horto Florestal está carente de vegetação rasteira, o que seria essencial para proteção do solo. “Em alguns pontos é possível observar que o solo está bastante empobrecido e necessitaria de uma proteção, uma vegetação rasteira”, afirmou e complementou que seria importante ser implementado um plano de manejo para o Horto, inclusive com um levantamento das espécies da flora existentes no local.

Além disso, ela destacou a necessidade de evitar a morte dos animais que vivem no local por falta de alimento e água, especialmente, em períodos de seca. “Uma alternativa é o plantio de árvores frutíferas desde que sejam espécies do cerrado e também a criação de um lago, que garantiria a água aos animais”.

O pedido de quem frequenta o Horto Florestal, local que é considerado um dos mais belos de Rondonópolis, é de que se elabore um projeto de melhorias ao espaço, inclusive, por meio de parceria público-privada. “O que não pode acontecer é o Horto ficar abandonado do jeito que está”, concluiu.