Os órgãos do Poder Executivo, com exceção dos serviços essenciais como segurança e saúde, não abrirão nesta segunda-feira (06/09) e terça-feira (07/09), em virtude do ponto facultativo decretado e do feriado nacional, respectivamente. O expediente será retomado normalmente na próxima quarta-feira (08/09).

O funcionamento dos órgãos atende ao calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas do Estado para o ano de 2021, divulgado pelo Decreto nº 763, de 21 de dezembro de 2020, que abrange órgãos e entidades da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional.

Todas as sete unidades do Ganha Tempo do Estado estarão fechadas nesses dois dias. Na quarta-feira os atendimentos retornam ao normal.

O Instituto Médico Legal (IML), assim como as delegacias Especializadas de Homicídio (DHPP), de Trânsito (Deletran), e a de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), estarão em regime de plantão.

Nas cidades do interior, as delegacias de Polícia já atuam sob regime de plantão, 24 horas por dia, e deverão continuar com este atendimento durante o feriado.

Educação: Não haverá aulas nas escolas estaduais nesses dois dias.