O clima quente na última semana permitiu que os trabalhos a campo se estendessem até o período noturno nas lavouras em Mato Grosso. Assim, a colheita do algodão alcançou 77,71% das áreas até a última sexta (27/8), segundo levantamento feito pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA).

Os trabalhos nas lavouras em Mato Grosso avançaram 13,03 p.p. em relação à semana anterior. Mesmo com o ritmo forte, o percentual colhido está atrasado 17,24 pontos percentuais quando comparado ao da safra 19/20 e 7,69 pontos percentuais em relação à média das últimas cinco safras.

Dentre as regiões do Estado, a noroeste se aproxima do final das atividades, alcançando 95,71% das áreas finalizadas. No que tange ao rendimento, a produtividade média na semana passada ficou abaixo dos [email protected]/hectare de algodão em caroço, reflexo do maior volume de áreas mais tardias.

Por fim, a destruição das soqueiras segue o ritmo da colheita na maior parte das regiões.

PREÇO

Apesar do recuo do dólar, o preço do algodão constatado pelo IMEA aumentou 2,58% quando comparado à semana passada, cotado em média de R$ 174,57/@.

Com a maior oferta no mercado, o preço da torta de algodão registrou queda de 4,81% ante a semana passada, cotado a R$ 1.705,74/tonelada.