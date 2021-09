Membros, servidores, estagiários e colaboradores da Defensoria Pública de Mato Grosso voltam a atuar em regime presencial nos prédios da instituição, nas 48 comarcas do Estado, a partir da quarta-feira (8/9). O atendimento virtual, no entanto, continuará sendo feito de forma ordinária. Os casos de urgência, de pessoas que não têm acesso à tecnologia e os extremamente vulneráveis serão atendidos presencialmente, de acordo com avaliação do defensor.

A retomada do trabalho presencial está definida na Portaria 01041/2021, assinada pelo defensor público-geral, Clodoaldo Queiroz, e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (31/8). Nela, ficam estabelecidas as regras de segurança do trabalho a serem adotadas. Elas estão descritas em condutas sanitárias individuais e coletivas tais como uso de máscara, higienização das mãos, dos locais de trabalho e distanciamento.

Para o retorno, a Administração Superior oferece possibilidades de adaptação, tanto para servidores como membros, que contemplam questões físicas e estruturais e garante conforto psicológico. Em postos de trabalho onde não há janelas ou o espaço físico impede o distanciamento mínimo, de 1 metro e meio, é dada a possibilidade aos trabalhadores de se revezarem, por meio de teletrabalho ou em turnos diferentes.

Os servidores e membros que já tiverem sido contemplados com as doses das vacinas prescritas pelo Ministério da Saúde, devem voltar ao presencial normalmente. E a informação sobre a situação vacinal deverá ser feita, tanto pelo membro, quanto pelo servidor, ao gestor da unidade.