A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou o projeto de lei que institui o Jornal A TRIBUNA como de relevante interesse cultural do estado de Mato Grosso. Já aprovado em primeira votação, o projeto de autoria do deputado estadual Sebastião Rezende agora vai à segunda votação em plenário no Legislativo Estadual.

Vale informar que o deputado Sebastião Rezende protocolou o projeto de lei propondo efetivar o A TRIBUNA, de Rondonópolis, como de interesse cultural do Estado de Mato Grosso em junho de 2020, quando o periódico completou a marca histórica de 50 anos. De lá para cá, o projeto já teve parecer favorável da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto da Assembleia, da Comissão de Constituição e Justiça e também foi aprovado em primeira votação.

Conforme já noticiado anteriormente, o parlamentar acredita que tudo caminha para que o A TRIBUNA se torne um dos primeiros – se não o primeiro órgão de imprensa – a estampar o honroso título de relevante interesse cultural do estado de Mato Grosso. “Não resta dúvida que o jornal tem uma história de participação efetiva junto a sociedade, de contribuição com o crescimento e desenvolvimento de Mato Grosso”, consta em relatório do Legislativo.