É fato que as obras de urbanismo e infraestrutura na Avenida dos Estudantes e em suas paralelas – as Avenidas Binário Norte e Binário Sul – mudaram para melhor seu visual, tornando a região em um novo cartão-postal da cidade. No entanto, um trecho sem asfalto de uma das vias paralelas vem se destoando negativamente desse novo cenário urbano.

Nessa mudança, as Avenidas Binário Norte e Binário Sul foram pavimentadas, receberam calçadas, pistas de caminhada e ciclismo. No meio dessas melhorias ficou sem pavimentação o trecho da Avenida Binário Sul entre o Lar dos Idosos e a rotatória do Parque São Jorge, apagando um pouco o brilho desse investimento.

E tem rondonopolitano que não vem entendendo essa situação. Questionado pelo A TRIBUNA, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) disse que o referido trecho estava contratualizado para a empresa Geosolo executar, mas que ela apresentou problemas no cumprimento dos contratos com o Município. E, pasmem, passado quase um ano de processo administrativo, até hoje o distrato com a empresa não foi oficializado.

Enquanto a Prefeitura demora em romper efetivamente o contrato com a Geosolo, outra empresa mão pode ser contratada para execução da obra de pavimentação daquele local.