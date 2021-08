O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) marcou presença na entrega da nova Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso (DEDM) da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC), na última sexta-feira (27), em Rondonópolis. O parlamentar contribuiu com a aquisição de mobiliários e equipamentos para compor a unidade policial por meio de emenda parlamentar.

“É uma grande satisfação prestigiar a inauguração dessa nova sede. Como deputado estadual, tendo essa força política, buscamos ajudar essa instituição, como, outras das forças de segurança em geral. Com essa inauguração, podemos ver o fortalecimento da segurança pública. Com certeza, essa é uma das principais delegacias de Rondonópolis, devido a questão das vítimas vulneráveis que merecem um atendimento diferenciado e especializado. Nós, sabemos que não é fácil”, pronunciou o parlamentar.

Claudinei conta que o espaço antigo da DEDM não oferecia um ambiente adequado para o atendimento das vítimas. “Parabenizo toda a diretoria da PJC por ter feito isso acontecer hoje. Mais feliz por ter participado com a nossa emenda e conseguimos contemplar todas as delegacias da Regional de Rondonópolis, Primavera do Leste, e outras um pouco mais distantes, com mobiliários e equipamentos. Para mim é uma alegria muito grande”, declara.