Abandonado nos últimos anos, o Ginásio Marechal Rondon, principal centro esportivo da cidade, enfim, terá sua obra de reforma geral retomada. A Prefeitura de Rondonópolis concluiu a licitação para contratação de empresa para concluir a obra de reforma do prédio, apresentando como vencedora a “Prestadora de Serviços JS Construtora Ltda Epp”.

Uma reforma chegou a ser iniciada em maio de 2020 pela Prefeitura, porém foi paralisada e, sem manutenção, o ginásio permaneceu abandonado. Na nova licitação, a empresa vencedora apresentou um preço de R$ 1.114.427,41 (mais de um milhão e cem mil reais), sendo a proposta mais vantajosa.

A reforma do Ginásio Marechal Rondon inclui a troca do sistema elétrico (fiação e iluminação), sistema hidráulico, cobertura nova, piso, arquibancadas, reforma das cabines de imprensa, vestiários, pintura de muros e paredes, e demarcações da quadra.

A expectativa é que as obras possam ser retomadas e concluídas dentro do prazo, para que o prédio possa atender não apenas o setor esportivo, mas também cultural de Rondonópolis, com shows, apresentações diversas e eventos.