Nas últimas 24 horas, Rondonópolis confirmou mais um óbito em decorrência da Covid-19. Um homem de 72 anos faleceu no domingo (29) na cidade. Também foram registrados mais 14 novos casos da doença no período. Os dados constam no boletim epidemiológico da Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados ontem (30).

Desde o início da pandemia, 36.798 pessoas se infectaram com o coronavírus. Destas, 921 perderam a vida e 35.264 se recuperaram. Até ontem (30), ainda havia 613 pessoas com casos ativos da doença na cidade.

Deste total, 567 estavam em isolamento domiciliar e 46 estavam hospitalizadas.

A taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas continua baixa e ontem (30) era de 48,3%. Nas UTIs públicas, 29 pessoas estavam internadas e havia 31 leitos disponíveis. Nas enfermarias públicas, 18 pessoas estavam internadas e a taxa de ocupação era de 19,8%.

Ao todo, 52 pessoas estavam internadas em hospitais da cidade, sendo 47 na rede pública e 5 na privada. Destes, 46 pacientes eram residentes de Rondonópolis e 6 eram moradores de outras cidades.

MATO GROSSO

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou ontem (30) mais 24 mortes em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso. Também foram confirmados na sexta-feira mais 1.020 novos casos da doença. Desde o início da pandemia, 519.265 pessoas já se infectaram no Estado e destas, 13.463 perderam a vida e 498.158 se recuperaram.

Em Mato Grosso, conforme dados da SES, havia até ontem, 6.564 pessoas em isolamento domiciliar com o vírus ativo. Nos hospitais que atendem a rede pública, 242 pessoas estavam internadas em leitos de UTIs e 162 pessoas seguiam internadas em leitos de enfermaria.

A taxa de ocupação das UTIs públicas ontem no Estado era de 45,66%, enquanto que nas enfermarias, a taxa de ocupação ficou em 24%.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (106.185), Rondonópolis (36.798), Várzea Grande (35.485), Sinop (24.793), Sorriso (17.652), Tangará da Serra (17.439), Lucas do Rio Verde (15.393), Primavera do Leste (14.389), Cáceres (11.345) e Barra do Garças (10.495).