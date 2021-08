Os problemas no retorno das aulas presenciais na rede municipal, em Rondonópolis, culminaram com a saída do cargo do secretário municipal de Educação, Rogério Antônio Penso. A confirmação da mudança na Pasta ocorreu ontem (30). Penso pediu exoneração do cargo e não responde mais pela Educação, que agora está sob o comando de Mara Gleibe da Fonseca.

A saída de Rogério Penso já era levantada na semana passada. Ele teria acumulado desgastes em função do adiamento do retorno às aulas presenciais em sistema híbrido que deveria ter acontecido no dia 9 de agosto, data estabelecida em reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus e anunciada pelo próprio prefeito José Carlos do Pátio.

———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————