A vacinação e todas as ações de combate à pandemia estão mostrando resultados no cenário epidemiológico do Brasil. O país registrou nesta terça-feira (31) a menor média móvel de casos de Covid-19 de 2021: 25,7 mil.

O índice está em queda desde junho, quando chegou a notificar 74,79 mil casos. Isso representa uma redução de 65% em pouco mais de dois meses. As informações estão disponíveis no sistema LocalizaSUS, que comunica para a sociedade os números relacionados a pandemia no Brasil.

A média móvel é um balanço do número de casos registrados nos últimos 14 dias. O dado é mais relevante por levar em conta a oscilação dos registros.

No país, a média móvel de mortes também está em queda. Nesta terça-feira (31), o Brasil registrou 701 mortes no índice. Trata-se da menor desde 6 de janeiro, quando o índice bateu 696,71. Isso significa que os registros diários de óbitos têm sido cada vez menores.

Mais vacinas, menos casos

Assim que assumiu o mandato, o ministro Marcelo Queiroga assumiu o compromisso de vacinar toda a população-alvo, acima de 18 anos, com ao menos a primeira dose até o fim de setembro. O montante equivale a 160 milhões de pessoas e a meta está quase sendo atingida. Já no fim de agosto, a Pasta vacinou 80% da população adulta com a primeira dose. Agora, a meta é completar o ciclo vacinal de todos os brasileiros adultos até o fim de outubro.

Até o momento, a Pasta já distribuiu 233,2 milhões de doses de vacinas para os estados e o Distrito Federal. O Brasil tem hoje 130 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose, o que corresponde a 81,2% da população. E 61,4 milhões brasileiros receberam a segunda ou a dose única. São 38,3% da população.